Grób Pański w Sanktuarium św. Józefa, Bazylice Mniejszej w Sieradzu ZDJĘCIA

- Niechybnie jednak należy ona do najstarszych w Polsce. Historyk Naruszewicz twierdzi, że fara istnieje w Sieradzu od zaprowadzenia chrześcijaństwa. Baliński w "Starożytnej Polsce" mówi o sieradzkiej farze "kościół odległej starożytności sięgający". Z pobudowania przez Bolesława Chrobrego w 1025 roku obronnego grodu w Sieradzu słusznie możemy wnosić o istnieniu o tej porze w Sieradzu świątyni. Sieradz należy do starodawnych osad ludzkich. Historycy Niesiecki i Naruszewicz twierdzą, że Sieradz istniał już około 700 roku, mógł więc zyskać w X czy XI wieku świątynię chrześcijańską. Papież Janocenty II w wydanym przez się "dyplomacie" w 1136 roku wylicza szeregi wiosek "circa Siraz" (koło Sieradza) położonych, co już urzędowo dokumentuje istnienie kościoła farnego. Sieradz w te odległe czasy już do wybitniejszych miejscowości należał, skoro biskupi całej Polski obierają go na miejsce zjazdu swego w 1233 roku.Pierwszy ten synod biskupów polskich odbył się w sieradzkiej farze pod przewodnictwem arcybiskupa gnieźnieńskiego Pełki, czem słusznie ta świątynia chlubić się może.

Dodajmy, że cytowany ks. Walery Pogorzelski proboszczem kolegiaty, czyli parafii pod wezw. Wszystkich Świętych został 17 kwietnia 1923 roku. Zmarł 12 lutego 1941 roku. W niedzielę mijają więc 82 lata od jego śmierci. Spoczywa na Cmentarzu Parafialnym w Sieradzu.

Dodajmy, że w roku 1925 dobudowano natomiast obecną zakrystię, a w 1935 kaplicę Matki Boskiej.

Matka Boska Armii Krajowej schowana za ołtarzem

W czasie II wojny światowej świątynia była zamknięta. Niemcy urządzili tam skład różnorakich materiałów. Pierwszym powojennym proboszczem został ks. infułat Apolinary Leśniewski, kapelan Armii Krajowej Warszawa-Śródmieście (pseudonim Maron) i uczestnik Powstania Warszawskiego.Przyjeżdżając do Sieradza zabrał z sobą obraz Ireny Pokrzynickiej "Matka Boska Armii Krajowej". Przez wiele lat ukrywał go w skrytce za ołtarzem głównym kościoła. Obraz był wystawiany tylko raz w roku – podczas nabożeństwa upamiętniającego wybuch Powstania Warszawskiego. Przetrwał w ukryciu aż do 1962 roku, kiedy przekazany został kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Pozostał w Pałacu Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej aż do 2008 roku, kiedy abp Kazimierz Nycz przekazał go Muzeum Powstania Warszawskiego. W lipcu 2016 roku prezydent RP Andrzej Duda odznaczył pośmiertnie ks. Apolinarego Leśniewskiego (zmarł on w 1984 r.) Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za pielęgnowanie tożsamości kulturowej Polaków. Apolinary Leśniewski zmarł 5 listopada 1984 roku i spoczywa na Cmentarzu Parafialnym w Sieradzu. Nieopodal jest grób "króla" fryzjerów Antoniego Cierplikowskiego z którym się przyjaźnił.