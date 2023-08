Wikary rosół gotował z parafianami z Męki dla pielgrzymów z Pelplina, Torunia ZDJĘCIA

W przygotowanie sutego posiłku zaangażował się wikary ksiądz Karol Kolenda.

- Ugościliśmy spokojnie ponad 100 pątników - mówi kapłan. - Do pomocy włączyli się parafianie i wszystko poszło jak trzeba. Stołówkę zorganizowaliśmy dla nich w remizie w Męce. Jestem dumny z zaangażowania naszych parafian, ale na nich zawsze można liczyć.

Parafia Męka należy do dekanatu zduńskowolskiego, a proboszczem jest tam ks. kanonik Piotr Czopiński. Parafia została erygowana już w drugiej połowie XIII wieku.Do 1318 roku należała do archidiecezji gnieźnieńskiej, z kolei w latach 1260 - 1358 była pod zarządem Kanoników Regularnych Lateran. W roku 1548 lub 1571 wcielona została do mensy mansjonarzy kolegiaty sieradzkiej.

Obecny kościół wzniesiony został z fundacji pochodzącej z parafii w Męce biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebnickiego. Miało to miejsce przed 1679 rokiem. W roku 1870 odnowiony staraniem proboszcza Jana Moczyńskiego. W latach 1949 - 1951 rozbudowany za kadencji ówczesnego proboszcza ks. Stanisława Szatko, który pochodził z Firlejowa koło Lwowa (obecnie Ukraina). Z kolei w latach 1999 - 2003 świątynia przeszła remont generalny. Proboszczem był wówczas ks. Grzegorz Drzewiecki, który jest obecnie prałatem i kustoszem Sanktuarium Matki Bożej Księżnej Sieradzkiej w Charłupi Małej. Obecny proboszcz jest tu od roku 2006.