Firma z Zielonej Góry dostarczy ładowarki do autobusów elektrycznych w Sieradzu ZDJĘCIA

Zielonogórska firma dostarczy MPK Sieradz trzy mobilne ładowarki plug-in o mocy 80 kW z podziałem na dwa stanowiska ładowania po 40kW. Wartość realizowanego zamówienia to 437 567,65 zł brutto. Dodatkowo eksperci Ekoenergetyki przeszkolą kierowców i personel zaplecza technicznego z obsługi ładowania autobusów elektrycznych.

- Konsekwentnie stawiamy na wsparcie elektryfikacji transportu publicznego i dzielimy się naszą wiedzą. Na rynku wysokich mocy jesteśmy obecni już ponad dekadę

– podkreśla Wojciech Twardowski, dyrektor sprzedaży bezpośredniej i dystrybucji w Ekoenergetyka

Przypomnijmy, że MPK Sieradz na zakup autobusów otrzymało dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach programu „Zielony Transport Publiczny”. Dofinansowanie wynosi 9 732 500 zł, co stanowi 77,67 % kosztów autobusów i infrastruktury ładowania. Spółka, już jesienią ubiegłego roku podpisała umowę na zakup autobusów elektrycznych. Do końca tego roku na sieradzkich ulicach pojawi się sześć elektrycznych autobusów Pilea model 1000. Pojazd z napędem elektrycznym o długości 10 m, wyposażony będzie w magazyn energii o pojemności nie mniejszej niż 217 kWh, co pozwoli na przejechanie na jednym ładowaniu ponad 200 km.