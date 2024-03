Na „Roślinnik” zapraszają do Bogumiłowa-Kolonii społecznicy z Cudosfery. Wiosenne warsztaty odbędą się w sobotę

- Za chwilę przywitamy wiosnę. Wszystko dookoła zaczyna się zielenić, słońce wchodzi do naszych domów przez okna. Zagląda na nasze parapety i patrzy na kwiaty. My też zwróćmy na nie uwagę, może potrzebują przesadzenia, odświeżenia, nowej ziemi? A może są już tak duże, że nie mieszczą się na naszych parapetach czy zwyczajnie nam się znudziły i chcemy się ich pozbyć? Zapraszamy Was bardzo serdecznie na „Roślinnik”! - zachęcają społecznicy z Fundacji Inicjatyw Niemożliwych „Cudosfera”

Co czeka na uczestników? - Będziemy mogli wymienić się kwiatami, przesadzić je i przy okazji spędzić fajny rodzinny czas na świeżym powietrzu. Zabierzcie ze sobą swoje roślinki, rękawice, łopatki, grabki, doniczki, trochę ziemi czy co więcej potrzebujecie. Możecie również przywieźć jakieś ciacho własnej roboty albo kiełbaskę na grilla My ze swojej strony zapewniamy fachowca od roślin, który pokaże jak się z nimi obchodzić, kawkę, herbatkę, grilla, placyk zabaw dla dzieci i milą wiosenną atmosferę.

Wydarzenie „Roślinnik” odbędzie się w sobotę 16 marca w Bogumiłowie-Kolonii 2c. Początek o godz. 14. Kontakt do organizatora: 502 423-090.