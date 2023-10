W październiku pierwszy elektryczny autobus na ulicach Sieradza ZDJĘCIA

Całkowity koszt zakupu autobusów to 14 759 992,62 zł, natomiast cena jednego pojazdu brutto wynosi 2 459 998,77 zł. Zadanie jest w dużej mierze dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Są to pojazdy Pilea model 1000. Pojazd ma napęd elektryczny o długości 10 m, wyposażony jest w magazyn energii o pojemności nie mniejszej niż 217 kWh, co pozwoli na przejechanie na jednym ładowaniu ponad 200 km. Autobus jest niskopodłogowy bez poprzecznych stopni na całej długości, a całkowita liczba osób, która może do niego wsiąść wynosi 70 (w tym 28 miejsc siedzących).

- Zakończyły się właśnie prace związane z montażem trzech przyłączami elektrycznymi do nowych autobusów z tym właśnie napędem, które niedługo pojawią się na ulicach naszego miasta - mówi prezydent miasta Paweł Osiewała. - To wydatek ponad 400 tysięcy złotych. Warto tu dodać, że stawiamy na ekologię. Gdyby nie poseł na Sejm ósmej kadencji Krzysztof Ciebiada, który nas wspierał od samego początku, byłoby to dużo trudniejsze. On nam bardzo dużo pomógł. Dziękuję mu, że ciepło patrzy na nasze miasto

.