Sieradzka Cudosfera zaprosiła na wiosenny Roślinnik. Pożyteczna wiedza i aktywne spędzenie wolnego czasu ZDJĘCIA

Na „Roślinnik” zapraszają w sobotę do Bogumiłowa-Kolonii społecznicy z Cudosfery

Wiosna za pasem. Społecznicy z Cudosfery z tej okazji zapraszają w najbliższą sobotę do Bogumiłowa pod Sieradzem na „Roślinnik”. Będzie to okazja, by pod okiem...