Powiatowa Konwencja Koalicji Obywatelskiej w Teatrze Miejskim w Sieradzu ZDJĘCIA

Podczas spotkania, oficjalnie potwierdzono kandydaturę wicestarosty sieradzkiego Michała Pabicha, na fotel prezydenta miasta. Kandydat zaprezentował swój program wyborczy.

- Przed nami wybory samorządowe, które pokażą w którym kierunku zmierza Polska - mówił Cezary Tomczyk. - To będzie też pierwszy test dla Koalicji Obywatelskiej. Jest dziś z nami minister sportu Sławomir Nitras, który przed przyjściem na konwencję spotkał się z przedstawicielami sieradzkich klubów sportowych. Intuicja mówi mi, że może to być dobry czas dla sieradzkich klubów. No właśnie, jeśli chodzi o Sieradz, mamy takie duże poczucie patriotyzmu lokalnego. Jest tak, że jeśli gdzieś pojawia się nazwa naszego miasta choćby w mediach ogólnopolskich, to powoduje takie ciarki. Czujemy dumę. To jedno z najstarszych miast w Polsce, nasze chorągwie pod Grunwaldem. Nasze miasto musi odzyskać swój dawny blask.