1 marca - Dzień Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości w Sieradzu Fot. Dariusz Piekarczyk

1 marca, to Dzień Żołnierzy Wyklętych. Tego dnia odbędą się w Sieradzu uroczystości upamiętniające tych, którzy nie godzili się z powojennym porządkiem podyktowanym przez Moskwę i stanęli do zbrojnej walki. Wielu z nich przypłaciło to życiem.