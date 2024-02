„Znam swój język ojczysty” - konkurs Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu ZDJĘCIA

Pierwsza część wymagała znajomości lektury, czyli „Opowieści wigilijnej” Charlesa Dickensa i formy literackiej, jaką jest pamiętnik. Ważna była również wyobraźniai umiejętność „ubrania w słowa” własnych przemyśleń związanych z książką.

Druga część to test złożony z 14 pytań o różnym stopniu trudności. Tu niezbędna była solidna wiedza z gramatyki języka polskiego. Uczestnicy zmierzyli się nie tylko z poprawną pisownią wyrazów, znaczeniem archaizmów, czy liczebnikami, musieli się wykazać również znajomością lektur, wyrazów bliskoznacznych i narysować wykresy zdań wielokrotnie złożonych. Nie było łatwo, bo dodatkowo musieli zmieścić się w określonym czasie – 45 minut na każde zadanie.

Jury, w składzie Ewa Jaśkiewicz i Wiesława Kruszek, przyznało jedno wyróżnienie, które otrzymała Amaya Pachny, uczennica Szkoły Podstawowej Gminy Sieradz im. Jana Pawła II w Sieradzu. Trzecie miejsce zdobyła Zuzanna Weszczak z I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu, a jej kolega ze szkoły – Kacper Lipowski zajął miejsce drugie. Pierwsze miejsce zdobyła Magdalena Roman i to ona odebrała Nagrodę Specjalną im. Iwony Matejko-Fengler w postaci karty podarunkowej do sklepu Media Expert o wartości 1000 złotych, ufundowaną przez firmę Ortus. Wręczył ją Janusz Fengler.

Statuetkę dla swojej szkoły, czyli Szkoły Podstawowej nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu, Magdalena odebrała z rąk Małgorzaty Jurkowskiej, dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i kubki.

Źródło: Powiat Sieradzki