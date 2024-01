Wycieńczony pies znaleziony pod Sieradzem. Poszukiwany sprawca skrajnego znęcania się nad zwierzęciem. Jest nagroda UWAGA DRASTYCZNE ZDJĘCIA

Ten czyn – jak ze stanowczością podkreśla DIOZ - nie może pozostać bez konsekwencji. - Szukamy sprawcy lub sprawców tego przerażającego przestępstwa. Wysokość nagrody wynosi 40.000 PLN i zostanie przyznana osobie, która przyczyni się do zidentyfikowania i zatrzymania osoby odpowiedzialnej za cierpienie Kostka. Apelujemy do wszystkich o wsparcie w tej sprawie. Każda informacja, nawet najmniejszy szczegół, może być kluczowy w doprowadzeniu sprawcy do sprawiedliwości. Nie pozwólmy, aby taki okrutny czyn pozostał bezkarny.