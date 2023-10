Wybory 2023 w Sieradzu. Wiemy, kto zasiądzie w komisjach wyborczych! Zobaczcie FOTO

15 października 2023 roku odbędą się wybory do Sejmu i Senatu RP. W Sieradzu pracować będzie 28 obwodowych komisji wyborczych, do których przyporządkowane są poszczególne osiedla i ulice, oraz specjalne komisje dedykowane pacjentom szpitala, podopiecznym domu seniora oraz więźniom z Zakładu Karnego. Znane są już składy poszczególnych komisji, powołanych na mocy postanowienia Komisarza Wyborczego w Sieradzu. W skład obwodowej komisji wyborczej powołuje się spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby. Samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji. W przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne jest przeprowadzenie losowania ich składu.

Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy

przeprowadzenie głosowania w obwodzie;

czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania;