Wybory samorządowe 2024 w Sieradzu. Mieszkańcy miasta głosują także w Przedszkolu nr 3 ZDJĘCIA

Znane są już dane dotyczące frekwencji. Do godz. 17 w Sieradzu zagłosowało 38,65 procent uprawnionych.

W kwietniowych wyborach samorządowych w całej Polsce wybierzemy ponad 46 tys. radnych, z czego blisko 40 tys. do rad gmin, miast i miejskich, prawie 6,3 tys. do rad powiatów, 552 do sejmików wojewódzkich, i ponad 400 do rad dzielnic Warszawy. Wybierzemy również blisko 2,5 tys. włodarzy gmin i miast: 1464 wójtów, 906 burmistrzów oraz 107 prezydentów miast. W całym kraju tworzono 31 456 obwodów głosowania.