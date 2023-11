Wszystkich Świętych w Sieradzu 2023. Pamięć o żydowskich mieszkańcach i zakładnikach na kirkucie ZDJĘCIA

Żydowski cmentarz to wyjątkowe miejsce w historii Sieradza. To bowiem nie tylko pozostałość po dawnym, zniszczonym niestety kirkucie, ale również miejsce stracenia Sieradzkich Zakładników przez Niemców w pierwszych dniach okupacji. Miejsce pamięci znajduje się przy ul. Zakładników. Symboliczne mogiły we Wszystkich Świętych ozdobiły wieńce i znicze. Zapraszamy do fotorelacji