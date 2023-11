Wszystkich Świętych 2023 w Sieradzu. Cmentarz wojenny. Znicze na żołnierskich grobach ZDJĘCIA

Żołnierze polscy i radzieccy spoczywają na cmentarzu wojennym przy ul. Wojska Polskiego, który przylega do parafialnego. Ci pierwsi to polegli w zaciętych walkach z czasów tragicznego Września 1939 roku, Rosjanie to ofiary walk z 1945 roku, gdy miasto było wyzwalane od Niemców (ale złożono tu także ekshumowane szczątki radzieckich żołnierzy, którzy zginęli pod Niewieszem koło Poddębic). W ostatnim czasie upamiętniono tu także dwóch polskich lotników, którzy zostali zestrzeleni w pierwszych dniach wojny w Kozach koło Dąbrowy Wielkiej.

