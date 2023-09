Wrzesień 1939 - pamiętamy! Rekonstrukcja tragicznych dni w Szczawnie ZDJĘCIA Dariusz Piekarczyk

We wsi Szczawno (gmina Burzenin) do dziś żywe są wspomnienia tragicznego 4 września 1939 roku. Wówczas to z inspiracji niemieckich kolonistów z Marianowa i Wolnicy Grabowskiej, żołnierze niemieccy rozstrzelali 21 mieszkańców wioski. W minioną sobotę odsłonięto mural, przypominający tamtą tragedię. Odprawiono mszę świętą, ale była też niezapomniana inscenizacja.