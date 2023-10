W sobotę mija 600 lat od Statutów Warckich ZDJĘCIA

To wyjątkowa i ważna data dla Warty i całego regionu. Informacje dotyczące Statutów Warckich przekazuje Barbara Cichecka, dyrektor Muzeum Miasta i Rzeki Warty PTTK w Warcie:

- Statuty, czyli zespół praw stanowionych przez szlachtę i podpisanych przez króla. Bardzo ważny dokument, zawsze w zbiorach ukazywały się po statutach Kazimierza Wielkiego i to były bardzo ważne akty prawne dla Polski. Statut Warcki był uzupełnieniem statutów Kazimierza Wielkiego, ujęty był w 30 artykułach. Część dotyczyła spraw gospodarczych a część obyczajowych związanych m.in. z dziedziczeniem, prawami dzieci czy panien na wydaniu. Na przykład wojewodowie dostali wtedy prawo kontrolowania wag i miar. Wszędzie handel opierał się na handlowaniu. Kupcy wszystko sprzedawali na wagi i miary. Było to ważne, żeby oni nie oszukiwali. Wojewoda to kontrolował i nadawał kary. Są też ciekawostki związane z ochroną cennych gatunków drzew. Chodziło o zakazanie dzikiej gospodarki i kradzież. Właściciel lasu mógł złodzieja, bez sądu- ukarać. Jak była mała szkoda zabierał mu siekierę, jak duża to nawet mógł zabrać mu woły i konie i to bez sądu. Natomiast za wycięcie dębu lub cisa, wtedy można było dokonać nawet zajęcia złodzieja, czyli to już była najwyższa kara. Myślę, że to bardzo ważne żebyśmy interesowali się historią bo jesteśmy wtedy bardziej świadomi i łatwiej jest nam zrozumieć teraźniejszość i wybrać najlepszą drogę na przyszłość. Jeżeli sięgniemy do wiedzy, która dotyczy naszego terenu, miasteczka, wsi czy rodziny to ta historia jest wtedy naprawdę nasza i my ją czujemy.