"Władcy przestworzy". Książka, którą czyta się z wypiekami na twarzy

To znakomicie, żywo spisana przez Donalda L. Millera historia amerykańskiej 8. Armii Powietrznej podczas II wojny światowej. „Władcy przestworzy” to historia dogłębnie prawdziwa, bo oparta na licznych wspomnieniach, wywiadach i dokumentach pochodzących z archiwów amerykańskich, brytyjskich czy niemieckich. Stanowi ona poruszającą relację z jedynej stoczonej dotąd w dziejach prawdziwej wojny bombowców.

Załogi bombowców tworzyły elitarną grupę wojowników. Stanowiły w mikroskali odbicie Ameryki ‒ białej Ameryki. Do ich grona należał aktor Jimmy Stewart, jak również „król Hollywood” Clark Gable. Powietrzne zmagania uwiecznił na taśmie filmowej zdobywca trzech Oscarów, reżyser William Wyler. Jego dziełem jest film dokumentalny Ślicznotka z Memphis. Historia latającej fortecy, który stał się następnie kanwą scenariusza filmu fabularnego pod tym samym tytułem. Na podstawie książki „Władcy przestworzy” powstał kolejny po „Kompanii braci” i „Pacyfiku” serial przygotowywany przez Stevena Spielberga i Toma Hanksa.

Gorąco polecam książkę, to pozycja nie tylko dla miłośników II wojny światowej. To także, a może głównie, opowieść o młodych ludziach, próbujących żyć w jakże trudnych czasach. To książka, która długo pozostaje w pamięci, do której się wraca.