Powoli uświadamiałem sobie, że muszę być aktorem - Adam Woronowicz w Sieradzu FOTO

Gość przybliżył historię swojej drogi do aktorstwa, a okazuje się, że nie była ona taka oczywista. Nie był bowiem wybitnym uczniem, nie otrzymywał świadectw z czerwonym paskiem, a jedyną nagrodę w podstawówce dostał za czytelnictwo. Opiekunka Amatorskiego Teatru „Klaps” w Białymstoku, Tosia Sokołowska, w drugiej klasie liceum odetchnęła z ulgą, kiedy Adam powiedział, że nie chce zdawać do szkoły teatralnej. Jej słowa: „To całe szczęście, bo Ty się zupełnie do tego zawodu nie nadajesz” powinny być, zdaniem Adama Woronowicza, mottem spotkania z nim.

Nie przeszkodziło mu to jednak zrealizować marzenia i nie tylko zostać aktorem, ale zdobyć sławę i ważne nagrody, jak choćby za najlepszą rolę męską „Kamerdynerze” na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 2018 roku. To na planie tego filmu poczuł, jak twierdzi, że scena to jego miejsce. Występując w wielu filmach, takich jak „ Zimna wojna”, „Moje wspaniałe życie”, „Skazana”, „Zupa nic”, „Teściowie”, poznał wielu wspaniałych aktorów i reżyserów z ogromnym dorobkiem i tych z młodego pokolenia. Podziwia wielu artystów, na przykład Filipa Bajona, Michała Koterskiego, Janusza Gajosa, Agatę Buzek, Andrzeja Chyrę. Podczas spotkania z szacunkiem wypowiadał się o wszystkich, chwalił ich warsztat, twierdził, że łączą ich przyjazne stosunki. Jednak przyznał się, że jako artyście zdarza mu się poczuć czasem ukłucie zazdrości wobec ich dokonań.