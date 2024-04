Premierę mają natomiast cztery prace. To trzy obiekty: "Soul" (obraz rzeźbiarski), "Between" (miniatura tkacka/asamblaż), "Wave Form Miniature" (obraz rzeźbiarski) oraz "Inside" (animacja 3D).

- Na wystawie prezentuję całe spektrum obiektów, od monochromatycznych miniatur, poprzez tkaniny unikatowe, instalację interaktywną, animację 3D aż do wielkoformatowych obrazów rzeźbiarskich - wyjaśnia artystka. - Obiekty akcentują jakości przestrzenne i apelują do zmysłów, wzroku i dotyku, zachęcając do głębszej analizy i zapraszając do badania struktur, kompozycji.