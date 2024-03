Poznaliśmy najmodniejszą gospodynię w regionie! Suliszewiczanki na miejscu drugim! FOTO

Konkursowe eliminacje w Łowiczu, Sieradzu, Rozprzy i Skierniewicach wyłoniły finalistki. W miniona sobotę gospodynie z 31 KGW z Łódzkiego nie tylko z wdziękiem paradowały po wybiegu, opowiadały również historie powstania strojów, który prezentowały.

Pierwsze miejsce i 8 tys. zł nagrody przypadło gospodyniom z KGW Dobrzelów (gmina Bełchatów, powiat bełchatowski).

- To cudowne uczucie, chociaż na razie to jeszcze do mnie nie dociera. To dla naszego Koła wielka radość i wielkie szczęście – mówi Aneta Urbańska, modelka z KGW Dobrzelów. - Pomysł na strój pojawił się od razu – jeans w połączeniu z pasiakami.