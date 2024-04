Sieradzka poetka Maria Duszka wystąpiła w legendarnej Piwnicy pod Baranami ZDJĘCIA

- W Krakowie miałam wieczór autorski autorski w Centrum Kultury Podgórza - Klubie Wola Duchacka - w ramach cyklu pod nazwą Salon Artystyczny Beaty Anny Symołon - mówi Maria Duszka. - Na spotkaniu obecna była między innymi pochodząca z Sieradza, a mieszkająca w pobliżu tego klubu Karina Krysiak z domu Forjasz, należąca kiedyś do Koła Literackiego "Anima". Była także Agnieszka Kuchnia - Wołosiewicz, poetka i dziennikarka, która mieszka w Londynie i z którą współpracuję od kilku lat. Spotkanie było nagrywane i odtwarzane online na Facebooku. To nie wszystko, zaprezentowałam także swoją poezję podczas koncertu Paweł Łowicki Band w Piwnicy pod Baranami. Przeczytałam swoje najlepsze wiersze i kilka anegdot - żeby było nie tylko poważnie, ale i zabawnie, jak na to wyjątkowe miejsce przystało. Sala była wypełniona do ostatniego miejsca. Zarówno zespół jak i ja otrzymaliśmy duże brawa. Wśród gości obecny był między innymi Andrzej Zarycki, kompozytor uwielbianych przeze mnie piosenek Ewy Demarczyk, takich jak choćby "Na moście w Avignion", "Panna śnieżna" i "Nieśmiertelniki". Pan Andrzej już wcześniej czytał moje wiersze, ale nie znaliśmy się osobiście. Przybył do Piwnicy, aby się ze mną spotkać. Byli też zaprzyjaźnieni ze mną artyści z Krakowa i Bielska Białej. Choć duchem bywałam w Piwnicy pod Baranami od lat dziecięcych, to nawet o tym nie marzyłam, że kiedyś będę tam mogła zaprezentować swoją poezję. Cóż, życie pisze swoje scenariusze.