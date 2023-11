"Galicja" - wyjątkowa książka Normana Daviesa nie tylko pod choinkę

Norman Davies w swoim najlepszym stylu przedstawia losy ziem dawnej Rzeczypospolitej, na których okrzepły narody współczesnej Europy Środkowo-Wschodniej i przez stulecia współistniały wyznania religijne. Języki polski, niemiecki, ruski, ormiański, jidysz, czy też węgierski, czeski lub włoski mieszały się tworząc wymieszany kulturowo świat, który przez wiele lat egzystował w zgodzie wspólnie, choć niekiedy obok. Tu też normą był pluralizm religijny, w miastach czy miasteczkach obok kościołów, czy cerkwi były synagogi. Nikomu to nie przeszkadzało.

Autor nie kreśli więc obrazu idyllicznej, płynącej wraz z nurtem Dunaju, Galicji. Ta oprócz tego, że potrafi być słodka, jest także gorzka. To właśnie tam w czasach rozbiorów przetrwała polskość, bo w zaborze austriackim Polacy mieli więcej swobody i zrodziła się idea narodu ukraińskiego, który dziś bije się bohatersko o swoja niepodległość z rosyjskim agresorem. To tam przeplatały się losy wielkich rodzin Habsburgów, czy Potockich.