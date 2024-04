Honorowa akcja oddawania krwi w sieradzkiej brygadzie. Oddano jej aż 18 litrów ZDJĘCIA

Jak informuje por. Joanna Wszędobył, rzecznik prasowy 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, krew oddawali nie tylko żołnierze, bo do akcji włączyli się liczni cywile wspierając tym samym wysiłki wojska i przyczyniając się do poprawy stanu zdrowia osób potrzebujących. Łącznie w wydarzeniu wzięło udział 40 osób, co daje 18 litrów oddanej krwi.

Przypomnijmy, że na wtorek (23 kwietnia) zaplanowano w sieradzkiej jednostce, z okazji 25 rocznicy wstąpienia Polski do NATO, Dzień Otwartych Koszar. Początek o godzinie 10, a koniec około 14. Wstęp na teren koszar wolny, a żołnierze z Sieradza zapraszają wszystkich mieszkańców naszego regionu.

W planach wiele atrakcji, takich jak choćby pokaz najnowocześniejszego sprzętu wojskowego,ponadto pokaz dynamiczny z wykorzystaniem transportera rozpoznania skażeń, strzelanie z wykorzystaniem urządzenia szkolno-treningowego Śnieżnik oraz strzelanie z amunicji ślepej. W planach także różnorakie atrakcje dla dzieci i pokazy medyczne.

15. Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia, którą dowodzi płk Wojciech Daniłowski wchodzi w skład Garnizonu Warszawa. To największa i najnowocześniejsza jednostka łączności w Polsce. Jak deklaruje wiceminister obrony narodowej sieradzanin Cezary Tomczyk w ciągu najbliższych dwóch lat, jej stan osobowy ma się powiększyć o około 1000 żołnierzy. Obecnie jest ich około 1200.