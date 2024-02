Warta. Spotkanie poświęcone Eugenii Kaleniewicz ZDJĘCIA

- To postać, która jest znana wielu mieszkańcom Sieradza, Warty i okolic dawnego, byłego województwa sieradzkiego z pewnością - mówi Barbara Cichecka. - W tym roku minie 25 rocznica od jej śmierci, czyli można powiedzieć, że wyrosło już nowe pokolenie po tym fakcie, które może nie wie nic o Doktor Eugenie, ale jest okazja, żeby się dowiedzieć. To ciekawostka, znalazła się 88 lat temu, wczesnym latem, jako lekarz, młoda lekarka przybyła do szpitala w Warcie. Tam podjęła pracę i tam właśnie zaczęła specjalizację. Miastem na początku się nie interesowała, natomiast bardzo obchodzili ją pacjenci i była tym pacjentom oddana. Cały swój czas właśnie poświęcała im i większość właśnie czasu spędzała w szpitalu przy pacjentach. Ciekawostką jest jeszcze to, że miała prawo jazdy i jeździła służbowym samochodem tzw. myszką do swoich pacjentów. Nie, nie na wycieczki, tylko do swoich pacjentów, którzy byli w tzw. opiece domowej. Myślę, że dziś na pewno nie jest to łatwe, ale wszystkich zachęcałabym, dlatego że człowiek, który wie co to honor, co to prawda, co to oddanie dla innych, poświęcenie dla innych. Myślę, że ma spokojne sumienie i czuje się bardzo dobrze z sobą, i może się realizować, a przede wszystkim, myślę że nie ma kompleksów, wtedy kiedy właśnie wie, że postępuje we właściwy, jak najlepszy sposób.