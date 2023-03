Urszulanki z Sieradza wyrabiają Palmy Wielkanocne. Już są na furcie klasztornej! ZDJĘCIA

- Jak co roku zaczynamy pracę w poniedziałek, tak aby zdążyć na Niedzielę Palmową - mówi siostra Gabriela. - Palemki z bazi, elementów zielonych, kolorowych trawek i kwiatów. Są po prostu wiosenne i radosne, proszę tylko popatrzeć. Podobne do siebie, ale dwóch identycznych nie ma. Jeśli ktoś zechce mieć taką wyjątkową Palmę to zapraszamy na nasza furtę klasztorną. Tam czekają na chętnych. Zapraszamy oczywiście do naszej zabytkowej klasztornej świątyni na nabożeństwa Wielkiego Tygodnia, które rozpoczną się w Wielki Czwartek, ale będą także dzień później o 18. W sobotę natomiast początek o 22 rozpocznie się msza święta rezurekcyjna.

Sieradzka wspólnota sióstr urszulanek, na czele której stoi Anna Papierz liczy ponad 20 sióstr.