Uczniowie sieradzkich szkół korzystają z bezpłatnych przejazdów autobusowych

Przypomnijmy, że w drugiej połowie marca tego roku, uprawomocniły się zmiany w uchwale dotyczącej bezpłatnych przejazdów autobusami miejskimi dla grup dzieci i młodzieży z sieradzkich szkół i przedszkoli, które na jednej z lutowych sesji przyjęła Rada Miejska w Sieradzu. Po zmianach, z bezpłatnych przewozów miejskimi autobusami mogą korzystać uczniowie wraz z opiekunami ze szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych znajdujących się na terenie miasta Sieradza, którzy biorą udział w zajęciach lekcyjnych, zawodach sportowych lub innych zajęciach edukacyjno-wychowawczych realizowanych na terenie miasta. - To jedna z lepszych decyzji. Po ilości przewożonych dzieci widzimy, jak dużym zainteresowaniem cieszy się ta forma podróżowania po Sieradzu. Doskonałym przykładem są tu chociażby igrzyska sieradzkich przedszkolaków, kiedy to 1 czerwca, naszymi autobusami bezpłatnie na stadion i później z powrotem do przedszkola przewieźliśmy wszystkich biorących w tym wydarzeniu przedszkolaków wraz z opiekunami - wyjaśnia Arkadiusz Podsiadły, prezes MPK Sieradz.