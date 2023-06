Pożar w sieradzkim wieżowcu przy Alei Pokoju 13 ZDJĘCIA

- Pożar w piwnicy bloku już ugasiliśmy, ale wewnątrz jest bardzo duże zadymienie - mówi st. brygad. Jacek Witkowski, zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu, obecny na miejscu akcji. - Prowadzimy oddymianie pomieszczeń, nie chcemy doprowadzić do zadymienia klatek schodowych i tym samym do zagrożenia życia ludzi. Na tą chwilę trudno powiedzieć co było przyczyną zaprószenia ognia. Po oddymieniu będziemy robić wstępne dochodzenie. Na szczęście nie mamy zgłoszeń, żeby ucierpiał ktoś z mieszkańców bloku, czy też podtruł się dymem, nie była też konieczna ewakuacja nawet jednej klatki.