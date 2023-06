Posłowie PiS na sieradzkim Rynku o pakcie imigracyjnym

– To była i jest wojna hybrydowa, którą wymierzyli naszemu krajowi Łukaszenko z Putinem, choć w części została zahamowana dzięki187 kilometrom solidnej zapory, która w dużej mierze powstrzymuje fizycznie tych ludzi, przed przedostaniem się na teren Polski, a co za tym idzie do Unii Europejskiej - mówił poseł Paweł Rychlik.- Pamiętajmy, ze opozycja była przeciwna budowie tej zapory.