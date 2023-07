1 Sierpnia dzień krwawy... . W Sieradzu zawyją syreny

W całym województwie łódzkim poprzez skonfigurowany system alarmowy syreny zawyją przez 1 minutę. Jak informuje Łódzki Urząd Wojewódzki jest to jednocześnie trening systemu wykrywania i alarmowania. Będzie on polegał na wyemitowaniu przez okres 1 minuty ciągłego dźwięku syren usytuowanych na terenie miasta Sieradza, włączonych do central alarmowych obrony cywilnej oraz syren będących w dyspozycji ochotniczych straży pożarnych.