Śląsk miał wtedy w składzie gwiazdy, jak choćby Zygmunt Kalinowski, Władysław Żmuda, Andrzej Sybis. Wrocławianie przyjechali do Sieradza jak na wycieczkę. Na przeciw nich „nasze” chłopaki. Marek Łucka, Piotr Tomala, Krzysztof Kowalski, Janusz Kowalski, Andrzej Szwagrzak, Ryszard Golan. Ponad 6.000 kibiców przyszło na sieradzki stadion zobaczyć znane z telewizji gwiazdy z Wrocławia.W pierwszej połowie gole nie padły, choć rudowłosy złoczewianin Andrzej Szwagrzak miał dwie znakomite okazje. Remis do przerwy kibice przyjęli jako zadatek na dogrywkę, nic więcej. Za to w drugiej połowie prawdziwe szaleństwo.

„W 61. minucie gospodarze prowadzili 1:0 - pisał Bogusław Kukuć w „Głosie Robotniczym”. - Ambitny Szwagrzak pogonił za wycofaną przez gości piłką, wykorzystał z zimną krwią nieporozumienie między Żmudą i Kalinowskim, podał sprzed linii końcowej 17-letniemu Januszowi Kowalskiemu, który był, po uzyskaniu gola najszczęśliwszym człowiekiem pod pochmurnym niebem. Teraz obserwowaliśmy, że tylko połowa kibiców patrzyła na boisko, a reszta na zegarki. Warta cofała się coraz bardziej, a Łucka pokazał, że zna bramkarskie rzemiosło. Na przedpolu, grający kapitalny mecz stoperzy Ciesielski i Wojtaszczyk, mieli największe kłopoty z przeskoczeniem rosłego Żmudy, który omal n ie doprowadził do wyrównania w 85. minucie. Na trzy minuty przed końcem meczu, po rajdzie Sybisa, Kwiatkowski głową zdobył wyrównanie. O dziwo, nie załamało to Warty. Grający wreszcie na miarę swoich możliwości Benkes, ograł Sobiesiaka, zacentrował, a kapitan Warty Golan udowodnił w ostatniej minucie meczu, że można na niego liczyć i strzelił celnie obok osłupiałego lidera „Złotych butów” Kalinowskiego. Po meczu piłkarze Śląska opuszczali stadion z opuszczonymi głowami. Żaden z piłkarzy Warty nie opuszczał natomiast boiska na własnych nogach, a na ramionach rozentuzjazmowanych kibiców”.

Zaraz po meczu przeszła nad Sieradzem potężna ulewa, ale to nie było ważne. Potem każdy z chłopców w Sieradzu chciałby być Golanem (już nie żyje), Kowalskim, Szwagrzakiem. Jakie to było wtedy w Sieradzu święto!

Skład Warty z meczu ze Śląskiem: Łucka - Tomala, Wojtaszczyk, Ciesielski, Nowakowski - Krzysztof Kowalski, Benkes, Pietraszewski (60, Berent), Janusz Kowalski - Szwagrzak, Golan. Trener: Zdzisław Ulatowski.