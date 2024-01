Sport w przedwojennym Sieradzu. Wiwatujący kibice witali piłkarzy Sieradzanki na Rynku

W latach trzydziestych modne były mecze pucharowe, ale nie o Puchar Polski. W naszym okręgu dużym prestiżem cieszył się turniej o Puchar Redakcji "Republiki", Ekspresu" oraz Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. Na początku października 1930 doszło w Sieradzu do meczu, o którym kibice długo jeszcze potem dyskutowali. Miejscowa Sieradzanka stanęła do boju ze Skrą Bełchatów. Na mecz, mimo ulewy, przyszło około 400 kibiców. Przebieg spotkania tak opisuje "Ziemia Sieradzka". "To był pokaz kunsztu sieradzkich piłkarzy. Już w 3 minucie lewy łącznik wbija pierwszą bramkę. Teren podbramkowy rozmokły, co utrudnia oponowanie piłki, lecz wysiłek zadokumentowuje się w 18 drugą bramką prawego łącznika. Wygraną 6:0 entuzjastycznie przyjęli kibice z Sieradza, którzy znieśli swoim ulubieńców na rękach z boiska".

Sieradzanka grała także w lidze, a w połowie maja tegoż roku mierzyła się w Ozorkowie z drużyną Ozorkowskiego Klubu Sportowego. Sieradzanie wygrali ten mecz aż 9:2 (5:2).