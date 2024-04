Siatkarska gwiazda Malwina Smarzek trenuje w Łaskovii Łask! ZDJĘCIA

- "Mali" wróciła do Polski po zakończeniu sezonu we włoskiej Serie A i w swoim klubie, z którego wystartowała w wielki siatkarski świat, rozpoczęła przygotowania do sezonu reprezentacyjnego, którego imprezą docelową będą igrzyska olimpijskie w Paryżu - mówi Bogdan Lipowski, ikona i szkoleniowiec Łaskovii. - Przy okazji treningu naszych w hali w Ostrowie pojawiła się też okazja do kilku wspominek. Ciekawe czy dziewczęta spodziewały się, że będą kiedyś wspólnie trenować z tak wielką siatkarką z której po prostu jesteśmy dumni i liczymy, że wróci z Paryża z medalem.