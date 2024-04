To jedna z najstarszych, jeśli nie najstarsza, tego typu impreza biegowa w Polsce. Do rywalizacji stanąć ma, w biegu głównym na 10000 metrów, około 250 zawodniczek i zawodników z całej Polski. Podobnie na 5000 metrów.

- Po przerwie reaktywowaliśmy biegi młodzieżowe - mówi Michał Piotrowicz, sternik Rajsport Active Sieradz, głównego organizatora imprezy. - To dzięki współpracy z LKSMOSiR. Z kolei na starcie biegu dla dzieci stanąć ma około 120 śmiałków. Wszystkie trasy biegów głównych przebiegające ulicami starej części Sieradza mają wymagane atesty PZLA.

Start i meta zawodów na sieradzkim Rynku. Biuro w czynne będzie od godziny 9, zaś bieg na 5000 metrów powinien rozpocząć się około 11.30, a główny około 12.40. Zawody powinny potrwać natomiast co najmniej do godziny14.