Cudowny obraz Matki Bożej Jasnogórskiej w Bazylice Mniejszej w Sieradzu ZDJĘCIA

- Niechybnie jednak należy ona do najstarszych w Polsce. Historyk Naruszewicz twierdzi, że fara istnieje w Sieradzu od zaprowadzenia chrześcijaństwa. Baliński w "Starożytnej Polsce" mówi o sieradzkiej farze "kościół odległej starożytności sięgający". Z pobudowania przez Bolesława Chrobrego w 1025 roku obronnego grodu w Sieradzu słusznie możemy wnosić o istnieniu o tej porze w Sieradzu świątyni. Sieradz należy do starodawnych osad ludzkich. Historycy Niesiecki i Naruszewicz twierdzą, że Sieradz istniał już około 700 roku, mógł więc zyskać w X czy XI wieku świątynię chrześcijańską. Papież Janocenty II w wydanym przez się "dyplomacie" w 1136 roku wylicza szeregi wiosek "circa Siraz" (koło Sieradza) położonych, co już urzędowo dokumentuje istnienie kościoła farnego. Sieradz w te odległe czasy już do wybitniejszych miejscowości należał, skoro biskupi całej Polski obierają go na miejsce zjazdu swego w 1233 roku.Pierwszy ten synod biskupów polskich odbył się w sieradzkiej farze pod przewodnictwem arcybiskupa gnieźnieńskiego Pełki, czem słusznie ta świątynia chlubić się może.

- W roku 1729 fara sieradzka podniesiona została do godności kolegiaty - czytamy dalej o Walerego Pogorzelskiego. - Stało się to w związku z upadkiem kościoła św. Trójcy oraz na prośbę całej Kapituły Sieradzkiej i za zgodą króla Augusta II Sasa.

Dodajmy, że cytowany ks. Walery Pogorzelski proboszczem kolegiaty, czyli parafii pod wezw. Wszystkich Świętych został 17 kwietnia 1923 roku. Zmarł 12 lutego 1941 roku. W niedzielę mijają więc 82 lata od jego śmierci. Spoczywa na Cmentarzu Parafialnym w Sieradzu.

Dodajmy, że w roku 1925 dobudowano natomiast obecną zakrystię, a w 1935 kaplicę Matki Boskiej.

Matka Boska Armii Krajowej schowana za ołtarzem

W czasie II wojny światowej świątynia była zamknięta. Niemcy urządzili tam skład różnorakich materiałów. Pierwszym powojennym proboszczem został ks. infułat Apolinary Leśniewski, kapelan Armii Krajowej Warszawa-Śródmieście (pseudonim Maron) i uczestnik Powstania Warszawskiego.Przyjeżdżając do Sieradza zabrał z sobą obraz Ireny Pokrzywnickiej "Matka Boska Armii Krajowej". Przez wiele lat ukrywał go w skrytce za ołtarzem głównym kościoła. Obraz był wystawiany tylko raz w roku – podczas nabożeństwa upamiętniającego wybuch Powstania Warszawskiego. Przetrwał w ukryciu aż do 1962 roku, kiedy przekazany został kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Pozostał w Pałacu Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej aż do 2008 roku, kiedy abp Kazimierz Nycz przekazał go Muzeum Powstania Warszawskiego. W lipcu 2016 roku prezydent RP Andrzej Duda odznaczył pośmiertnie ks. Apolinarego Leśniewskiego (zmarł on w 1984 r.) Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za pielęgnowanie tożsamości kulturowej Polaków. Apolinary Leśniewski zmarł 5 listopada 1984 roku i spoczywa na Cmentarzu Parafialnym w Sieradzu. Nieopodal jest grób "króla" fryzjerów Antoniego Cierplikowskiego z którym się przyjaźnił.

Proboszczem parafii pod wezw. Wszystkich Świętych jest, od 2006 roku, ksiądz infułat Marian Bronikowski, od niedawna także kustosz sanktuarium. Wcześniej proboszczem był ks. Józef Frontczak, a jeszcze wcześniej ks. infułat Apolinary Leśniewski.