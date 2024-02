Tłumy młodzieży na targach pracy w sieradzkim "Mechaniku" ZDJĘCIA

- Od 2017 roku organizujemy targi dla młodzieży i osób zainteresowanych zatrudnieniem na lokalnym rynku pracy - mówi Janusz Grochmalski, kierownik Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej, Oddział w Sieradzu. - Poprzednie edycje pokazały, że jest to trafiony pomysł. Już dziś, na otwarciu, było około 90 uczniów, a to nie koniec, bo przyjdą kolejne grupy młodzieży. Celem targów jest spotkanie z lokalnymi pracodawcami, zapoznanie się z ich ofertą. Pracodawcy na dodatek nie zawodzą i chętnie się tu stawiają. Widać też, że młodzież jest zainteresowana, pyta, docieka, a my tu różne branże, nawet o zasięgu ogólnopolskim, jak choćby Krajowa Administracja Skarbowa.

- Targi pokazują, że jest na nie zapotrzebowanie - mówi z kolei starosta sieradzki Mariusz Bądzior. - W przyszłym roku spotkamy się ponownie w sali C naszego starostwa, która jest obecnie w trakcie remontu. Tu na sali gimnastycznej jest za mało miejsca. Mamy się bowiem czym szczycić, bo w powiecie sieradzkim, łącznie z miastem, działają firmy zagraniczne, ogólnopolskie, eksporterzy. Oferta pracy dla młodzieży jest bardzo szeroka.