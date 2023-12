Szopka bożonarodzeniowa zajmuje dużą część świątyni sanktuarium w Charłupi Małej FOTO

Pracami kierował kościelny Dawid Zawiasa.

- Szopka jest rzeczywiście monumentalna, zajmuje całą nawę kościoła, od ołtarza, aż po wejście - mówi Dawid Zawisa.- Mamy wiele elementów ruchomych, jak choćby procesja w sieradzkich strojach ludowych i z chorągwiami wokół naszej świątyni. Jest też sieczkarnia, rybak łowiący ryby, kobieta ubijająca masło, tak jak przed laty. Jest nawet ruchomy kret i mnóstwo innych elementów. Nowością jest rozbudowany motyw egzotyczny, afrykański. Są zwierzęta i postaci z tego kontynentu. To dlatego, że Pan Jezus przyszedł na świat dla każdego, bez względu na kolor skóry. Z nowości mamy też kopalnię. Dodam, że cała konstrukcja i rozłożenie elementów jest przemyślana. Pracowaliśmy intensywnie przez dwa tygodnie. Sporo osób nam pomagało, były panie z Charłupi Małej Dzierlina,a nawet proboszcz ksiądz Franciszek Zegadliński, który jest z nami od niedawna. Większych trudności nie było, prace szły płynnie. Inauguracja szopki podczas Pasterki o godzinie 24. Będzie ją można oglądać do 25 stycznia. W święta msze u nas o 8, 9.30, 11 i 16. Kościół jest jednak otwarty od rana do późnych godzin wieczornych.