Sieradz 1946. Wręczenie sztandaru Oficerskiej Szkole Łączności na Rynku ZDJĘCIA

Oficerską Szkołę Łączności przeniesiono z Zamościa do Sieradza. 21 października 1945 roku odbyło się uroczyste powitanie szkoły połączone z przysięga nowo wcielonych podchorążych. W skład OSŁ, wchodziły wówczas dwa bataliony podchorążych, którymi dowodzili: mjr. Tadeusz Leszczyński oraz mjr. Witold Iżewski. Wśród kadry, znalazła się spora ilość absolwentów Centralnej Szkoły Podchorążych w Riazaniu oraz Oficerskiej Szkoły Łączności w Zamościu. 1 listopada 1945 roku, stan Szkoły wynosił 1257 żołnierzy, w tym 963 podchorążych i uczestników Kursu Doskonalenia Oficerów Łączności.

- Dotarłem do przepastnego archiwum Wojskowej Agencji Fotograficznej, która w 1946 roku, nosiła nazwę Wytwórni Filmowej Wojska Polskiego i znalazłem fotograficzny suplement do tego wydarzenia - mówi Paweł Kurzawski . -Suplement tym ciekawszy, że oprócz samych wydarzeń i ludzi, pokazuje wiele szczegółów Rynku, jak wejście oficjeli od strony ul.Kościuszki, a widoczny jest też hotel państwa Duszkiewiczów. Widać też szyldy ówczesnych sklepików oraz uszkodzoną podczas rosyjskiego nalotu 20 stycznia 1945 roku, kamienicę w Rynku pod obecnym numerem 19, u wylotu ul.Warszawskiej.

Oficerska Szkoła Łączności, funkcjonowała w Sieradzu do roku 1950, kiedy to została rozformowana, a w jej miejsce powołano dwie szkoły: Oficerską Szkołę Łączności Przewodowej w Sieradzu oraz Oficerską Szkołę Łączności Radiowej w Zegrzu. Do Zegrza przeniesiono z Sieradza trzy kompanie szkolne o profilu radiowym oraz 18 oficerów kadry dydaktyczno-wychowawczej.

W lutym 1951 roku OSŁP w Sieradzu, liczyła 889 żołnierzy, w tym 130 oficerów, 26 podoficerów, 461 podchorążych oraz 272 żołnierzy obsługi i kursów.

Szkoła składała się z dwóch batalionów, po trzy kompanie każdy. Dowódcą I batalionu, był mjr. Lesław Klisowski, a dowódcą II batalionu - mjr. Alfred Bartold.