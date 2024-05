Maturę z języka polskiego w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 zdaje 77 absolwentów ZDJĘCIA

Na jutro (środa) zaplanowano egzamin z matematyki, a następnie z języka angielskiego. Do egzaminów przystępują wszyscy tegoroczni absolwenci. Ostatni egzamin maturalny w terminie głównym to historia sztuki, który odbędzie się 22 maja.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego zaplanowano od 3 do 14 czerwca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 9 lipca. Egzamin poprawkowy odbędzie się 20 sierpnia (część pisemna) i 21 sierpnia (część ustna), a jego wyniki poznamy do 10 września 2024 r.