Rok 1981. Rajd pieszy z Sieradza do Męckiej Woli. NIEPUBLIKOWANE ZDJĘCIA Dariusz Piekarczyk

Po raz kolejny sięgamy do archiwum nieocenionego Marka Kasperskiego. Tym razem jest to rok 1981 i zdjęcia, publikowane po raz pierwszy, z rajdu pieszego z Sieradza do Męckiej Woli. Fotografie są autorstwa Jerzego Krawczyńskiego. Dziękujemy za ich udostępnienie.