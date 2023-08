Prasówka tygodniowa z 20.08.2023 w Sieradzu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Warta Sieradz zmierzyła się w sobotnie popołudnie na stadionie MOSiR z Unią Skierniewice. Było to spotkanie III kolejki grupy pierwszej III ligi. Mecz zakończył się porażką gospodarzy 1:5 (1:3). Dla skierniewiczan była to pierwsza w tym sezonie ligowa wygrana. Sieradzanie jeszcze nie zgarnęli kompletu punktów.

Tygodniowa prasówka 20.08.2023: 13.08-19.08.2023 Sieradz: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Sieradzu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Już około 400 osób zapisało się do udziału w 413. Sieradzkiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę. Zapisy będą jeszcze przyjmowane w poniedziałek oraz wtorkowe popołudnie. Pątnicy wyruszą natomiast w drogę we wspomniany wtorek (22 sierpnia) po porannej mszy świętej w Bazylice Mniejszej, która od 20 marca tego roku jest Sanktuarium św. Józefa. Będzie to więc pierwsza w historii tegoż sanktuarium pielgrzymka do Częstochowy.