Około 400 osób zapisanych na 413. Sieradzką Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę ZDJĘCIA Dariusz Piekarczyk

Już około 400 osób zapisało się do udziału w 413. Sieradzkiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę. Zapisy będą jeszcze przyjmowane w poniedziałek oraz wtorkowe popołudnie. Pątnicy wyruszą natomiast w drogę we wspomniany wtorek (22 sierpnia) po porannej mszy świętej w Bazylice Mniejszej, która od 20 marca tego roku jest Sanktuarium św. Józefa. Będzie to więc pierwsza w historii tegoż sanktuarium pielgrzymka do Częstochowy.