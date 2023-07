Policyjny piknik profilaktyczny „Bezpieczne Wakacje 2023” odbył się nad Jeziorskiem ZDJĘCIA

- Podczas całego roku szkolnego policjanci województwa łódzkiego odwiedzali dzieci i młodzież, wyczulając na różnego rodzaju zagrożenia oraz ucząc bezpiecznych zachowań – podkreśla łódzka policja. - Mamy nadzieję, że zaprocentuje to w okresie wakacyjnym. Cel nadrzędny wydarzenia – edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, tak aby wszystkie nasze pociechy, całe i zdrowe wróciły z wakacji do swoich domów, przedszkoli, szkół, … do nas.