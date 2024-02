"Pałace i dwory ziemi sieradzkiej" - książka jakiej dotychczas nie było! ZDJĘCIA

W książce opisano 55 zarówno nadal funkcjonujących ale także nieistniejących już dworów czy pałaców, które zostały odnotowane na liście konserwatora zabytków. Znalazły się tutaj zatem zabytki z miejscowości: Adamki, Barczew, Biskupice, Borysławice, Brąszewice, Brończyn, Charłupia Wielka, Chojne, Cielce, Dąbrowa Wielka, Dębołęka, Domaniew, Dzierlin, Garbów, Górka Klonowska, Gruszczyce, Gzików, Inczew, Jasionna, Kalinowa, Kamionacz, Kamionaczyk, Kliczków Mały, Kliczków Wielki, Kobierzycko, Kobylniki, Kociołki, Kościerzyn, Krąków, Małków, Męcka Wola, Mikołajewice, Nacesławice, Niechmirów, Pyszków, Rożdżały, Równa, Sędzice, Sędzimirowice, Sieradz: zamek, pałac Danielewicza, dworek modrzewiowy, Smardzew, Smardzew Edmundów, Starce, Stojanów, Sulmów, Świnice Kaliskie, Tubądzin, Ustków, Witów, Wolnica Niechmirowska, Wrząca, Złoczew, Żelisław.

Terytorium będące przedmiotem zainteresowania autorów to obszar obecnego powiatu sieradzkiego, znajdującego się w województwie łódzkim. Historycznie nie był to region wielkich kluczy majątkowych, raczej przeważała średnia szlachta, choć od późnego średniowiecza istniały tutaj włości określane jako wielowioskowe. Z najważniejszych kluczy wiejskich można wymienić podsieradzki klucz charłupski, przejściowo należący do Wojciecha Malskiego, włości gruszczyckie Gruszczyńskich, kalinowskie Zarębów czy Zajączków z Wrzącej.