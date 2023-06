Ogródki dydaktyczne dla sieradzkich maluchów ZDJĘCIA

Ogródek przy "Szóstce" kosztował 77.700 zł, z czego 60 tys. zł to środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ogródku posadzono niemal 600 roślin (krzewów, bylin, cebul, traw) oraz zamontowano pięć tablic edukacyjnych, pergolę, pojemniki do nauki segregacji odpadów, a także lupy i lornetki do obserwowania przyrody przez najmłodszych. Dodatkowo maluchy mogą korzystać z "kuchni błotnych" zakupionych w projekcie.

Nieco mniejszy ogródek powstał przy Przedszkolu nr 1. W ramach projektu zakupiono 50 roślin i traw, utworzono ścieżkę sensoryczną, zakupiono budki i poidełka dla ptaków, gazony, pergole, stoły, kosze na

odpady. W ogrodzie stanęły też tablice dydaktyczne, stacja meteorologiczna, a także punkt dydaktyczny do przesadzania roślin.

Ogródek kosztował 56.958 zł, z czego 49.800 zł to dotacja z WFOŚiGW w Łodzi.