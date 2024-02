Ma być przebudowa stadionu przy Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu ZDJĘCIA

Podczas spotkania w Urzędzie Miasta, które zgromadziło przedstawicieli klubów sportowych, radnych oraz prezydenta miasta Pawła Osiewałę dyskutowano nad kluczowymi elementami projektu, nad którym prace dobiegają właśnie końca. Jego efekt to przede wszystkim ogólna zgoda, że płyta główna stadionu będzie wyposażona w sztuczną nawierzchnię. - Umożliwi to korzystanie z obiektu przez cały rok. Trawiasta ma oczywiście swoje zalety, ale ma ograniczenia czasowe związane z jego eksploatacją i oczywiście klimatem panującym w Polsce. Boisko trawiaste byłoby wyłączone z użytkowania od listopada do kwietnia - wyjaśniał prezydent.

W projekcie modernizacji jest także budowa trybun na ok. 200 miejsc, budowa dodatkowych, mniejszych boisk trawiastych, wybudowanie bieżni z nawierzchnią syntetyczną oraz boisk do siatkówki plażowej i kortu tenisowego. Stadion będzie również oświetlony.

Efektem spotkania było również uwzględnienie głosów przedstawicieli lekkoatletyki, którzy zaproponowali stworzenie wokół głównej płyty opaski z naturalnej trawy oraz 100 m też z naturalnej nawierzchni, do wykorzystywania przez zawodników trenujących dyscypliny lekkoatletyczne.