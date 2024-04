35 tysięcy na Sieradzkie Wrota Czasu. Będą walki rycerskie i średniowieczna muzyka ZDJĘCIA

Jak informuje przedstawiciele Bractwa Rycerskiego, organizujący Sieradzkie Wrota Czasu po raz trzeci.

- Wydarzenie to będzie opisywać bogatą historię naszego miasta - mówi Stanisław Muszyński z bractwa. - O historii Sieradza nadal wiemy niewiele. Podczas wydarzenia będą walki rycerskie, stanowiska edukacyjne związane z okresem od powstania miasta do powstania Księstwa Sieradzkiego. Chcemy opowiedzieć o początkach naszego miasta poprzez żywe rekonstrukcje. Bedą oczywiście walki rycerskie, których sieradzanie się domagają. Będą najmocniejsi zawodnicy w Polsce. Wieczorem marzy nam się koncert muzyki dawnej, średniowiecze to nie były czasy smutne, co pokaże muzyka skoczna i dynamiczna przy której można się bawić.