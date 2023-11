Krzesła w kamieniach - promocja książki Marty Szyfer w sieradzkiej bibliotece ZDJĘCIA

- Nie mogłam nie mówić o moich podróżach, bo to z nich częściowo zrodziła się ta książka. Nie wiem, czy napisałabym ją, gdyby nie Islandia – mówiła. Islandia była też w pewnym stopniu sposobem na nie mówienie o treści książki, a to dlatego, żeby publiczności nie zdradzać zbyt wielu szczegółów. Powieść splata losy wielu osób i łączy różne czasy, sporo w niej bowiem retrospekcji. Główna bohaterka, Nora, odkrywa historię swojej matki. Dowiaduje się dlaczego Anna znalazła się w latach 50-tych XX wieku na Islandii, co jej się przytrafiło wśród potomków Wikingów i jak wpłynęło to na życie jej samej. Ciepła opowieść o miłości, utracie, rozczarowaniach, ale i nadziei, a wszystko wplecione w staroskandynawskie wierzenia i wspaniałą przyrodę Islandii.

Marta Szyfer realizuje kolejną artystyczną pasję, jedną z wielu, z których jest znana. Od dzieciństwa malowała i dekorowała wszystko i wszędzie. Pisała też wiersze, tkała gobeliny, projektowała i wszystko to jeszcze przed wyborem kierunku studiów. Wybrała, jak wiemy, stomatologię. Nie przeszkodziło jej to jednak w rozwijaniu artystycznych talentów – projektowała stroje, meble, biżuterię, wnętrza, ogrody, wydała nawet album z aranżacjami stołów. Kolejną wielką pasją Marty Szyfer jest tworzenie miniatur, za co odbierała nagrody w Paryżu i Chocago. No i podróżowała po świecie, bo wędrówkę ma we krwi – urodziła się w Lublinie, wychowała w Warszawie, studiowała w Gdańsku, a mieszka w Sieradzu.

Wszystko to w jakimś stopniu połączyło się w powieści „Krzesła w kamieniach”. Ile w tej książce wątków autobiograficznych, ile fikcji literackiej, a ile baśni? Najlepiej przekonać się o tym, zasiadając do lektury w zimny listopadowy wieczór i z uśmiechem wspominać spotkanie z autorką, która nie tylko obdarzała wszystkich swoją pozytywną energią, ale i nakarmiła gości tortem… w kształcie wulkanu.

Źródło: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu