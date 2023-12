Ósemka Telewizja Regionalna z Sieradza świętuje 10 lat ZDJĘCIA

- Przez dekadę podejmowaliśmy tematy ważne, bo bliskie mieszkańcom regionu sieradzkiego zduńskowolskiego i łaskiego - mówi Czesław Zasiński, sternik i właściciel Ósemki. - Naszym celem było i jest rzetelne przekazywanie informacji i promowanie naszych małych ojczyzn. Podejmowaliśmy tematy z obszaru edukacji, sportu, kultury, historii, zdrowia, polityki, gospodarki, działań samorządowych. Prezentowaliśmy miejsca w regionie warte zobaczenia i docenienia, z jego bogactwem przyrodniczym i turystycznym, które zasługuje na uwagę. To wszystko pozostaje niezmienne. Zwiększył się za to nasz zasięg. Poprzez telewizję Vectra docieramy z programem do 60 tys widzów. Jesteśmy też aktywni w internecie, na stronie ósemki i w mediach społecznościowych. Nasz kanał na You Tubie subskrybują tysiące osób. W czasie 10 lat osiągnęliśmy kilka milionów wyświetleń 11 tysięcy filmów. To kawał historii naszych miast i wsi.