Michał Pańszczyk, reżyser koncertów Dody czy Sanah spotkał się z uczniami II LO w Sieradzu. To w ramach projektu Artology ZDJĘCIA

A co przeważa w show-biznesie: wspomniane plusy czy minusy? - Myślę, że na to nie ma odpowiedzi - przekonuje. - Chciałbym to też pokazać. Że to się wydaje bardzo lukratywne i kolorowe, ale niesie z drugiej strony bardzo dużo zagrożeń. O tym wszystkim chcę opowiedzieć, żeby to młodzi ludzi sami mogli zdecydować, czy to jest fajne czy jednak nie. Ja sam wciąż tego nie wiem, nie mam jednoznacznej odpowiedzi.