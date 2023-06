Jest wyrok dla podpalaczy z Brąszewic. Dostali po pięć lat więzienia ZDJĘCIA

Obaj mężczyźni przeprosili wczoraj na sali sądowej pokrzywdzonych.

- Sąd wymierza oskarżonym kary łączne po pięć lat pozbawienia wolności - argumentowała wyrok sędzia prowadząca Marzena Światła. - Oskarżeni działali wspólnie i w porozumieniu. Oskarżeni dopuścili się podpaleń z czystej bezmyślności, dla zabawy, chcieli zobaczyć jak się pali. Doprowadzili znacznych szkód na rzecz pokrzywdzonych, ale także tych którzy prowadzili akcję ratowniczą. Miało to znamiona znacznej społecznej szkodliwości.W ocenie sądu kara pięciu lat pozbawienia wolności jest adekwatna do okoliczności popełnionych czynów i winy. To kara uwzględniająca też okoliczności łagodzące. Oskarżeni są osobami niekaranymi, ale to nie znaczy, że można przyjąć karę zaproponowaną przez obronę. W ocenie sądu jest ona niewspółmierna do winy. Oskarżeni są poczytalni i wiedzieli co robią.